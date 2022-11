Minivacanța de 1 Decembrie, sub protecția pompierilor vasluieni IN ALERTA… In perioada urmatoare, cu prilejul organizarii evenimentelor publice, in special cu ocazia Sarbatorii Sfantului Andrei și a Zilei Naționale a Romaniei, peste 90 de pompieri vasluieni vor fi zilnic la datorie pentru asigurarea protecției și siguranței cetațenilor. Pompierii militari sunt pregatiți sa intervina pentru salvarea vieții, bunurilor materiale și a mediului inconjurator cu […] Articolul Minivacanța de 1 Decembrie, sub protecția pompierilor vasluieni apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

