Stiri pe aceeasi tema

- „Domnule ministru Lucian Bode, când adoptați Hotarârea de Guvern care interzice ambarcațiunile motorizate pe lacurile Tarnița și Beliș-Fântânele?”, se întreaba deputatul independent de Cluj Adrian Dohotaru, care afirma ca este necesara o ședința de Guvern…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a dat marti asigurari ca are toata determinarea sa solicite sprijin Comisiei Europene pentru salvarea CFR Marfa si niciodata nu s-a pus si nu se va pune problema ca aceasta companie sa fie lichidata. "Vreau sa spun foarte clar,…

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a declarat marti, ca a discutat cu reprezentantul Comisiei Europene despre scenariile privind ajutorul de stat de 363 demilioane de euro acordat CFR Marfa care v a trebui returnat. Acesta a asigurat ca nu se pune problema lichidarii,…

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a declarat marti, ca a dicutat cu reprezentantul Comisiei Europene despre scenariile privind ajutorul de stat de 363 de euro acordat CFR Marfa care v-a trebui returnat. Acesta a asigurat ca nu se pune problema lichidarii.Citește…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode a declarat luni, dupa o discutie avuta cu responsabilul pe dosarul CFR Marfa de la DG Competition din cadrul Comisiei Europene, ca nu a existat niciodata ipoteza incheierii activitatii companiei de transport feroviar, care genereaza pierderi, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Compania Nationala a Uraniului (CNU), aflata in dificultati financiare, va trebui sa dea inapoi ajutorul de stat primit, la fel ca in cazul CFR Marfa, Comisia Europeana urmand sa emita o decizie si in cazul CNU, a declarat luni pentru News.ro presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a anuntat joi ca a decis sa demareze un audit intern la toate nivelurile institutiei si sa opreasca toate concursurile aflate in desfasurare, atat in aparatul central, cat si la unitatile din subordine potrivit Agerpres Potrivit…

- Președinții Consiliului European și Comisiei Europene, Donald Tusk și Jean-Claude Juncker, impreuna cu președintele ales al CE, Ursula von der Leyen, se vor intalni, joi, la Summit-ul PPE de la Bruxelles. Aceștia vor discuta cu alți șefi de stat și de guvern despre intalnirea Consiliului European,…