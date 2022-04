Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Sorin Grindeanu a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta in Portul Constanta ca este optimist in ceea ce priveste proiectul "Alternativa Techirghiol""Au fost discutii pe variante. Are finantare europeana. Eu fost discutii…

- Fonduri europene pentru Aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta Sorin Grindeanu. Foto: Arhiva. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, și Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, viziteaza astazi la Constanța doua obiective de importanța strategica: Aeroportul…

- Marcel Ciolacu si Sorin Grindeanu, in vizita la Constanta.Marti, 19 aprilie, pe Aeroportul Kogalniceanu va fi prezent Ministrul Transporturilor si Presedintele Camerei Deputatilor a Romaniei .Se vor semna contracte de finantare cu fonduri europene:I. Proiectul ldquo;Sistem supraveghere video control…

- Sorin Grindeanu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ce se intampla cu ARSVOM, daca se va desfiinta sau sau va fi relocata la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. “In urma cu aproape o luna jumatate, am avut o intalnire cu sindicatul de la acolo. ISU si-a…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, la Constanța, ca 80 – 90% din garile si haltele din Romania arata ca dupa razboi, “jalnic”. Ministrul a mentionat ca nu exista forta pentru ca acestea sa fie refacute, astfel ca se ia in calcul soluția de a le transfera la autoritatile…

- CNAIR a comunicat, marti, rezultatul procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect “PROIECTARE SI EXECUTIE „Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre Al (km 55+520) si DN 5 (km 40+000) – LOT 2 Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud…

- Imobilul de 11 etaje va fi amplasat in Neptun Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul societatii Lago Neptun SRL, in municipiul Mangalia. Este vorba de proiectul "Construire imobil cu spatii pentru…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a scris, luni, pe Facebook, ca anul acesta incepe constructia primelor sectoare ale autostrazii care leaga Muntenia de Moldova, fiind primii pasi concreti pentru unirea Munteniei cu Moldova prin infrastructura rutiera moderna, potrivit news.ro. ”24…