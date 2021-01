Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat sambata seara ca persoanele peste 65 de ani și bolnavii cronici vor avea prioritate la programarea pentru vaccinare, in perioada urmatoare și ca a propus premierului acest lucru. ”Am verificat din nou statisticile și vedem ca 85% din decese sunt inregistrate…

- Prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, a vorbit miercuri, la Super TV despre etapa a II-a a campaniei de vaccinare anti-Covid, inceputa pe 15 ianuarie. Deși in acest moment programarile pentru vaccinare in Argeș (dar și in alte județe) sunt blocate, din 8 februarie acestea vor fi reluate. Mai mult,…

- Bistritenii care doresc sa se vaccineze anti-COVID in a doua etapa au ocupat toate locurile disponibile pana in data de 7 februarie inclusiv, motiv pentru care, incepand de marti, nu s-au mai putut face programari pe niciunul dintre cele trei fluxuri create in judet, potrivit datelor comunicate de catre…

- Bolnavii cronici au intampinat mari probleme in programarea pentru vaccinarea anti-Covid. Inițial bolnavii cronici se puteau programa doar cu ajutorul mediciilor de familie. STS a modificat procedura de...

- Persoanele cu afecțiuni cronice pot opta pentru urmatoarele metode de programare pentru vaccinarea impotriva Covid-19: individual, direct in platforma; prin intermediul unui aparținator – pot fi inscrise și programate maximum 9 persoane incluse in a II-a etapa, prin „Adauga ...

- Unii medici de familie au semnalat faptul ca nu pot sa inregistreze bolnavi cronici intrucat sistemul nu-i recunoaște cu toate ca au acte in baza carora medicii de familie ii au in evidența drept bolnavi cronici. Bolnavii cronici care nu beneficiaza de vaccinarea anti-covid In replica, CNAS a spus ca…

- Vineri dupa-amiaza incep programarile pentru vaccinarea persoana cuprinse in a doua etapa a campaniei de imunizare anti-Covid. Acestea vor putea fi facute on-line sau telefonic, personal, printr-un aparținator, prin intermediul angajatorului sau prin medicul de familie, in funcție de categoria din care…

- Este oficial! Patriarhul Daniel va susține vaccinarea impotriva COVID-19. Anunțul a fost facut duminica seara, de Ministerul Sanatații, care descrie evenimentul drept ”vestea buna a saptamanii".