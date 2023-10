Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca respinge testarea antidrog in masa a elevilor si a precizat ca aceasta trebuie facuta cu acceptul si la solicitarea parintelui. El a declarat ca problema consumului de droguri nu se rezolva prin testare, ci prin educatie si prin combaterea traficului…

- Potrivit ministrului Sanatații, Alexandru Rafila in curand toate județele din țara, inclusiv Bistrița-Nasaud, vor avea centre de testare și consiliere antidrog. Acestea nu vor fi deschise in cadrul secțiilor sau spitalelor de Psihiatrie. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a anunțat in urma cu puțin…

- Ministrul Sanatații anunța ca vor fi deschise in curand centre de testare și consiliere antidrog in fiecare județ din țara. „Vom pune la punct, in cateva luni, incat la inceputul anului viitor sa beneficiem macar in fiecare județ de un astfel de centru. Sa vedem care este soluția pentru ca exista astfel…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marți, 5 septembrie, ca exclude ipoteza testarii de masa in randul elevilor pentru depistarea celor care consuma droguri și a precizat ca testele trebuie facute țintit.„In primul rand, trebuie sa spunem un lucru care trebuie transmis tuturor: noi excludem…

