Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, 28 oct /Agerpres/ - Premierul Ludovic Orban a solicitat, miercuri, cresterea capacitatii de testare pentru COVID-19, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anuntand ca se ajunge la o capacitate de 50.000 de teste pe zi. "Am discutat in primul rand de cresterea capacitatii…

- In cateva zile va fi disponibila, la nivel național, o aplicație electronica ce va interconecta actorii implicați in lupta Covid 19, a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Ea este deja testata in Dolj și București. Conform reprezentantului Guvernului, in cazul pacienților care stau acasa și așteapta…

- "Pandemia provocata de noul coronavirus a produs multe schimbari in viata noastra din punct de vedere medical, dar si social si economic. Intr-o astfel de perioada cu numeroase provocari este nevoie, mai mult ca oricand, de echilibru si pastrarea sanatatii mintale. In perioada urmatoare va fi nevoie…

- Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat sambata 2.064 de cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore dupa efectuarea a 24.847 de teste. Este a patra zi consecutiva in care numarul bolnavilor zilnici se mentine peste 2.000. Alte 32 de persoane infectate cu coronavirus au murit. De asemenea,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat sambata ca Romania se afla pe o directie de stabilizare a evolutiei epidemiei de COVID-19, dar ca trebuie facute eforturi de respectare a regulilor pentru a ajunge pe o panta descendenta, transmite Agerpres. 'Suntem pe acea marja de stabilizare,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat care este situatia din prezent privind numarul de paturi din sectiile de Terapie Intensiva din Romania. Potrivit acestuia, aproape 200 de noi paturi complet echipate au fost puse in folosinta, comparativ cu acum trei saptamani.

- Un medic de la Ambulanța Brașov, infectat cu noul coronavirus, a mers trei zile in misiuni pentru ca a primit un rezultat greșit. Testul sau era pozitiv, insa a fost anunțat ca este negativ. Pana cand a fost reparata eroarea, medicul a intrat in contact cu zeci de colegi și de pacienți. Ministrul Sanatații,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, propune prelungirea starii de alerta in Romania pentru inca 30 de zile, potrivit Hotnews. Anunțul sau vine dupa ce, luni, premierul Ludovic Orban, a declarat ca starea de alerta va fi cel mai probabil prelungita. Starea de alerta expira pe 16 august. „Propunerea mea…