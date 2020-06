Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, va semna marți un ordin prin care pacienții bolnavi de coronavirus asimptomatici vor fi izolați acasa, insa doar dupa 10 zile de spitalizare, relateaza Agerpres.Ministrul ajustificat ca pacienții trebuie sa aiba parte de supraveghere medicala inspitale, deoarece simptomele…

- Ministrul Sanatatii a precizat ca va semna marți un ordin de ministru in acest sens. "La propunerea Grupului Tehnic din cadrul Ministerului Sanatatii care se ocupa de evaluari, marti voi semna un ordin de ministru prin care pacientul asimptomatic sau simptomatic usor va beneficia de o internare de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, declara ca in prezent toti pacientii diagnosticati cu COVID-19 sunt internati si ca ar urma sa se ia in calcul masuri precum testarea celor asimptomatici si lasarea lor sa plece acasa, insa pe propria raspundere.

- In Romania, pana in acest moment, au fost confirmate 14.499 de cazuri de coronavirus și au fost raportate 888 de decese.Grupul de Comunicare Strategica va anunța la ora 13.00 cate cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Din cele 14.499 de persoane confirmate cu coronavirus,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, ca sunt cadre medicale infectate la nivelul fiecarui judet, insa nu a precizat exact numarul celor testate pozitiv cu COVID-19 in judetul Sibiu. Ultima raportare oficiala a Grupului de Comunicare Strategica, pe 3 aprilie, arata ca sunt 474 de…

- Medicii militari au preluat, miercuri, conducerea spitalului județean din Deva, așa cum s-a intamplat la Suceava. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, ca Spitalul Județean ramane spital COVID, acolo fiind, in prezent, 111 pacienți, din care 85 sunt confirmați cu noul coronavirus. Pacienții…

- Ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare. "Din fericire, simptomele mere sunt usoare si lucrez de acasa, fiind in autoizolare", a adaugat ministrul. Informatia…

- Noul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, a spus, vineri, ca personalul medical va fi testat cu prioritate pentru a vedea daca s-a infectat cu coronavirus. De asemenea, fiecare pacient care ajunge la spital cu probleme respiratorii va fi testat.