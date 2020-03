Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile iraniene au anunțat joi primele masuri mai drastice pentru controlul epidemiei care a infectat 3.500 de persoane și a ucis 107, scrie The Guardian. Iranul va institui puncte de paza pentru a limita circulația intre principalele orașe ale țarii. In același timp, autoritațile au indemnat…

- Sistemul de sanatate sta pe un butoi de pulbere. Guvernul nu a alocat bani pentru majorarile de salarii din sanatate, care ar fi trebuit sa se aplice de la inceputul acestui an. Mai multi...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a explicat, in ședința Consiliului General al Primariei Capitalei in cadrul careia s-a votat Legea bugetului pentru anul 2020, ca alocarile bugetare venite de la Guvern sunt insuficiente, dar in momentul in care a cerut bani in plus, premierul a numit-o ”obraznica”.…

- Autoritațile chineze au anunțat ca 42 de persoane au murit in cursul zilei de joi din cauza noului coronavirus din China, astfel ca numarul total al deceselor se ridica acum la 213, informeaza CNN. SUA recomanda cetațenilor sa evite China, iar Italia a anunțat suspendarea tuturor zborurilor spre…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa evite calatoriile care nu sunt absolut necesare in Irak, avand in vedere escaladarea tensiunilor in zona Orientului Mijlociu, generata de ultimele evenimente din aceasta tara.

- Ambasada SUA de la Bagdad a recomandat cetațenilor americani sa sa paraseasca "imediat" Irakul, in contextul in care regimul de la Teheran a promis ca va razbuna asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani, liderul Forțelor Quds, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: SONDAJ CURS…

- Acuzații extrem de dure la adresa noului Executiv. Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, anunța public ca prin proiectul de Buget pentru anul 2020, Guvernul taie foarte mulți bani de la bugetul primariei pe care o conduce. El susține ca acești bani erau absolut necesari pentru a realiza și continua…

- Iranul a recomandat cetatenilor sai, in special academicienilor si oamenilor de stiinta, sa evite sa calatoreasca in Statele Unite din cauza "arestarilor arbitrare" de iranieni in aceasta tara, transmite EFE, potrivit Agerpres. Ministerul de Externe de la Teheran le-a cerut cetatenilor iranieni sa…