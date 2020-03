Avem cei mai ieftini carburanti din UE - Cu cat s-au ieftinit benzina si motorina si cat costa un plin

Romania are cei mai ieftini carburanti din intreaga UE, dupa ce petrolul s-a ieftinit in contextul scaderii cererii din cauza crizei provocate de COVID-19 si de razboiul preturilor care are loc pe… [citeste mai departe]