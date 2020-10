Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, i-a solicitat presedintelui Casei Nationale de Pensii sa schimbe conducerile caselor neperformante cum sunt cele de la Alba, Bihor, Ilfov, Valcea, Neamt, Hunedoara (Petrosani), Giurgiu si Gorj, precum si din toate sectoarele Capitalei, noteaza Agerpres. De asemenea, Violeta Alexandru considera ca Institutia Muncii trebuie desfiintata si reinfiintata cu o alta organigrama […] The post Ministrul Muncii vrea sa schimbe șefii caselor de pensii neperformante și sa desființeze Inspecția Muncii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…