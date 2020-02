Violeta Alexandru spune ca nu a renuntat la proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul in cazul angajatilor din institutiile publice , dupa ce Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionala legea.Ministrul Muncii Alexandru spune ca vrea „continuarea acestui proiect in alta forma juridica. „Eu nu spun ca este vina persoanei care se pensioneaza la 45 de ani, daca acesta e cadrul legal, eu spun ca avem o problema de corectitudine in societate. (…) Desi Curtea Constitutionala a apreciat ca nu se poate interzice cumulul pensiei cu salariul (…) personal as dori sa continui acest proiect,…