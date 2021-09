Stiri pe aceeasi tema

- Este o ancheta in desfașurare dupa ce doi jurnaliști și un activist de mediu au fost batuți crunt de 20 de persoane nemulțumite de faptul ca aceștia realizau un documentar despre taierile ilegale de paduri. Ministrul Mediului Tanczos Barna a condamnat vineri, 17 septembrie, aceste agresiuni."Lucrurile…

- Tanczos Barna a afirmat, referitor la atacul unui urs de vineri noapte la o stana aflata la granita judetelor Suceava si Harghita asupra a trei persoane in care un tanar de 26 de ani a decedat si un altul este internat in spital in stare grava, ca Ministerul Mediului va continua sa faca pasii necesari…