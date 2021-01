Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in acest an nu va fi introdusa nicio forma de taxa auto si cu siguranta nu in forma in care a existat, precizand ca Romania trebuie sa decida ce solutii aplica pentru imbunatatirea calitatii aerului, mai ales in marile centre urbane. Tanczos…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in acest an nu va fi introdusa nicio forma de taxa auto si cu siguranta nu in forma in care a existat, precizand ca Romania trebuie sa decida ce solutii aplica pentru imbunatatirea calitatii aerului, mai ales in marile centre urbane. Tanczos Barna…

- In acest an nu se va introduce nicio forma de taxa auto si cu siguranta nu in forma in care a existat, a anunțat Tanczos Barna, ministrul Mediului, precizand ca Romania ar trebui sa decida ce soluții ar trebui luate pentru a imbunatați calitatea aerului, in special in marile centre... Articolul Nu se…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in acest an nu va fi introdusa nicio forma de taxa auto si cu siguranta nu in forma in care a existat, precizand ca Romania trebuie sa decida ce solutii aplica pentru imbunatatirea calitatii aerului, mai ales in marile centre urbane. Tanczos Barna…

- Ministrul Mediului spune ca nu se va introduce nicio forma de taxa auto anul acesta: ”Cu siguranta nu se va mai introduce vreodata taxa in forma in care a existat” Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in acest an nu va fi introdusa nicio forma de taxa auto si cu siguranta nu in…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in acest an nu va fi introdusa nicio forma de taxa auto si cu siguranta nu in forma in care a existat, precizand ca Romania trebuie sa decida ce solutii aplica pentru imbunatatirea calitatii aerului, mai ales in marile centre urbane, informeza News.ro.…

- In acest an nu va fi introdusa nicio forma de taxa auto. Acest lucru a anunțat astazi ministrul Mediului, Tanczos Barna , intr-o conferinta de presa sustinuta la Craiova. El considera ca Romania trebuie sa decida ce solutii aplica pentru imbunatatirea calitatii aerului, mai ales in marile orașe. „Fara…

- Tanczos Barna a fost intrebat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Craiova, daca va fi introdusa taxa auto. "Nu se va introduce nicio forma de taxa anul acesta si cu siguranta nu se va introduce niciodata taxa auto in forma in care a existat, vreodata. In Europa, in vederea reducerii poluarii…