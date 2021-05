Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a afirmat, marti seara, ca ursul ucis in Covasna era un exemplar foarte mare, nu era ”un urs banal”. Ministrul apreciaza ca nu daca era sau nu cel mai mare urs din Europa este adevarata problema, ci faptul ca a existat posibilitatea legala ca aceste extrageri de…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca au fost recoltate probe ADN de la ursul ucis la Ojdula, insa ministerul si institutiile subordonate nu au avut informatii legate de ursul Arthur. Pentru ca probele ADN sa poata fi comparate „cu ceva", Ministerul Mediului va solicita informatii de la acele…

- Asa-numitul “trofeu” de vanatoare rezultat in urma impuscarii ursului Arthur nu va pleca din Romania, a anunțat Tanczos Barna, ministrul mediului, joi seara la Digi 24. Acesta a spus ca scoaterea din țara a blanii si craniului animalului reprezenta fapta penala.Marele urs brun a fost ucis in ziua de…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat azi, intr-o conferința de presa, ca in acest moment sunt in curs doua anchete și ca nu vrea sa se antepronunțe in cazul ursului ucis de un prinț din Austria. Ministrul susține ca legislația nu prevede ca extragerea unui exemplar de urs sa fie facuta doar…

- Doua anchete paralele, una a Garzii Nationale de Mediu si o alta a Garzii Forestiere, au fost demarate in cazul ursului care a fost extras din judetul Covasna, la o asociatie de vanatoare, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a subliniat ca nu se va…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca a avut o discutie cu ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, cu privire la ursul impuscat in judetul Covasna, sustinand ca nu toate informatiile care au aparut in spatiul public ar fi corecte, informeaza AGERPRES . “Am avut o discutie cu…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a comentat la Digi24 imaginile surprinse pe o partie din Predeal, acolo unde un urs a fugarit minute in șir un schior, care a incercat sa-l alunge in padure. Barna spune ca gestul barbatului a fost unui eroic, insa pericolul in aceste cazuri este din ce in ce mai mare…