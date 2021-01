Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a discutat, vineri, cu ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, despre situatia persoanelor condamnate in Romania si care isi executa pedeapsa in Italia, exprimandu-si dorinta de a se analiza in viitor reluarea schimbului de magistrati de legatura. …

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a discutat, vineri, cu ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, despre situatia persoanelor condamnate in Romania si care isi executa pedeapsa in Italia, exprimandu-si dorinta de a se analiza in viitor reluarea schimbului de magistrati de legatura. Potrivit…

- Președinta Senatului, doamna Anca Dana Dragu, l-a primit, joi, 14 ianuarie 2021, pe E.S. domnul Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania, in cadrul unei vizite de prezentare. Discuțiile au avut ca tema colaborarea romano-britanica post Brexit, in plan…

- O vasluianca revenita recent din Marea Britanie și care ar fi trebuit sa fie in carantina a fost gasita de jandarmii din Brașov in zona telecabinei Capra Neagra, informeaza Mediafax.Femeia a fost descoperita de jandarmi, dupa ce a fost legitimata, duminica, in jurul orei 12:00, deoarece nu purta masca…

- Zborul TAROM Bucuresti – Londra – Bucuresti, din data de 4 ianuarie, va fi anulat iar pasagerii vor fi reprotejati pe cursa din ziua urmatoare, a anuntat duminica operatorul aerian national pe pagina sa de Facebook. ‘Avand in vedere deciziile autoritatilor, TAROM va suspenda operarea zborurilor comerciale…

- Romania a transmis 109 cereri catre instante din mai multe state, privind extradarea unor persoane cautate de justitia romana, a anuntat mnistrul justitiei, Catalin Predoiu. Ministrul a prezentat situatia la zi in cazurile Gabriel Popoviciu, Alexander Adamescu, Dragos Savulescu, Mario Gino Iorgulescu,…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat marti ca exista 109 dosare in care Romania a solicitat extradarea unor persoane din strainatate, prezentand situatia la zi in cazurile Gabriel Popoviciu, Alexander Adamescu, Dragos Savulescu, Mario Gino Iorgulescu, Alina Bica si Cristian Rizea.…

- Ii urez bun venit in randul cetațenilor romani lui Lord Browne of Madingley, membru și fost președinte al Royal Academy of Engineering, care a depus juramantul la Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.Am fost onorat sa inmanez certificatul de cetațean al Romaniei unei…