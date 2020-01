Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie, Ministrul Educației, a declarat, luni, ca salariile profesorilor vor fi majorate in acest an. ,,Pot sa va spun faptul ca am asigurat pe toata lumea de un lucru foarte important, si anume ca de la 1 ianuarie si de la 1 septembrie salarizarea profesorilor va fi pe grila maxima. Deci, se…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, anunta cinci masuri pentru debirocratizarea activitatii profesorilor care se aplica incepand de astazi. Altele vor intra in vigoare in perioada urmatoare. "Incepem semestrul al doilea cu o veste buna: prima etapa pentru debirocratizarea procesului didactic cuprinde…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, intervine in cel mai recent scandal bugetar, legat de creșterile salariale din invațamant. Ministrul a declarat, marți, la o emisiune TV, ca banii pentru majorarea salariilor profesorilor sunt prevazuți in...

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, la o dezbatere privind rezultatele testelor PISA organizata de MEC, ca institutia pe care o conduce se va concentra in interventiile sale pe „acei factori care tin in primul rand de scoala” si anume curriculum scris si predat si o mai buna pregatire a…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, susține ca Ministerul Educației se va concentra pe o mai buna pregatire a profesorilor. "Ministerul Educatiei si Cercetarii se va concentra în interventiile pe termen scurt, mediu si lung pe acei factori care tin în primul rând de…

- Grupul de analiza pentru debirocratizarea activitatii didactice in invatamantul preuniversitar (Comisa de "taiat hartii") a lansat platforma debirocratizare.edu.ro, unde pot fi accesate informatii privind propunerile, actiunile si progresele facute in alcatuirea raportului pentru debirocratizarea…

- Aceasta le-a amintit cadrelor didactice faptul ca anul scolar 2019 - 2020 are o alta structura fata de anii anteriori. "Semestrul I este de doar 15 saptamani, cu totii fiind pusi in situatia de a ne replanifica activitatile, astfel incat sa asiguram un bun proces de predare - invatare - evaluare", a…

- Elevii care dau Bacalaureatul sau Evaluarea Naționala in 2020 nu vor susține examene grila, ci clasice, la fel ca anul trecut. Anunțul a fost facut de noul ministru al Educației, Monica Anisie. In schimb, profes...