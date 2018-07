Stiri pe aceeasi tema

- Fostul bodyguard al lui Osama bin Laden, liderul ucis al retelei teroriste Al-Qaida, a fost expulzat din Germania in tara sa natala Tunisia, au declarat vineri pentru dpa surse din cadrul fortelor de securitate. Barbatul, identificat, in conformitate cu legislatia privind dreptul la intimitate…

- Cancelarul german Angela Merkel a ajuns la un acord cu ministrul de Interne, Horst Seehofer, in privinta unor masuri pentru controul migratiei dupa mai multe ore de discutii. Germania va infiinta centre de tranzit de-a lungul granitei cu Austria, de unde cei care au solicitat statut de refugiat intr-un…

- Cazul Sami A. a starnit furie, in Aprilie, dupa ce presa germana a informat ca barbatul primise in acest timp ajutoare sociale, in ciudaq faptului ca agentiile de securitate avertizasera ca prezenta islamistului in Germania insemna o amenintare potentiala. Luni, politia a anuntat arestarea…

- Migratia este o problema ce necesita o solutie europeana, a insistat sambata cancelarul german Angela Merkel, refuzand sa faca vreun pas inapoi in disputa pe acest subiect cu aliatii ei conservatori bavarezi care ii ameninta existenta coalitiei guvernamentale, relateaza agentiile Reuters si EFE.…

- Un tunisian care i-ar fi asigurat protectia lui Osama ben Laden traieste in Germania din 1997 si primeste un ajutor social in valoare de 1.168 de euro pe luna, scrie BBC News.Suma a fost dezvaluita de catre un guvern regional, dupa ce Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta)…

- Sindicatele care reprezinta peste doua milioane de angajati in serviciile publice din Germania au ajuns la un acord cu autoritatile federale si locale privind majorarea salariilor cu aproximativ 7,5% in urmatorii doi ani si jumatate, dupa trei runde de negocieri, transmit Reuters si DPA. Astfel, sunt…

- Sindicatele care reprezinta peste doua milioane de angajati in serviciile publice din Germania au ajuns la un acord cu autoritatile federale si locale privind majorarea salariilor cu aproximativ 7,5% in urmatorii doi ani si jumatate, dupa trei runde de negocieri. Astfel, sunt evitate noi greve…

- Autoritațile vor sa evite in acest fel noi greve in domeniul transportului public, al asistentei sociale, al ingrijirii sanatatii si in administratie. Sindicatele care reprezintă peste două milioane de angajaţi în serviciile publice din Germania au ajuns la un acord cu autorităţile…