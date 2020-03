Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a acuzat marti Siria si Rusia ca probabil comit crime de razboi in cadrul ofensivei lor an nord-vestul Siriei si a anuntat ca Parisul le va documenta, relateaza Reuters. "Ofensiva guvernului sirian este facuta posibila de sprijinul aerian rusesc si marcata de incalcari sistematice ale drepturilor omului", le-a spus Jean-Yves Le Drian parlamentarilor francezi. "Din acest motiv spun... ca astazi consideram aceste incalcari sunt pasibile de a fi considerate crime de razboi si le vom documenta", a adaugat el. In Siria, "ne indreptam catre un cataclism"…