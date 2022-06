Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța daca ați vizitat Brașovul, dar și Sibiul, ați sesizat faptul ca piețele centrale sunt identice, iar chiar daca nu ați ajuns pana acum in aceste orașe, cu siguranța ați vazut poze prin care v-ați dat seama ca ambele piețe sunt la fel.

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu spune ca, din punctul sau de vedere, Romania va ajunge la impozitare progresiva, „cum este peste tot in lume”, dar nu in acest an. El a spus ca mesajul presedintelui Klaus Iohannis pe acest subiect a fost „foarte corect” și ca este acelasi mesaj ca al social-democratilor…

- Primul spectacol la care s-au vandut toate biletele la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) 2022 este „Faust”, impresionanta producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, a carei premiera a avut loc in urma cu 15 ani, cand Sibiul a fost Capitala Culturala Europeana, in 2007.…

- E.S. Katalin Novak, președinta Ungariei, s-a lansat in apele maghiarilor de pretutindeni in Romania, cu ocazia unei vizite private, depașind limita teritoriala. Și in aceste condiții, ale unei escapade private, primul oficial al unui stat nu se poate comporta ca un politician oarecare angrenat in obținere…

- Vizita la nivel inalt in judetul Cluj. Ministrul de Externe al Ungariei, Szijjarto Peter a venit in Romania pentru a multumi electoratului maghiar din Transilvania pentru rezultatul alegerilor din Ungaria. Potrivit celor declarate la conferința de presa de Kelemen Hunor, președintele UDMR, numarul voturilor…

- Cele cinci filme nominalizate la categoria Cel mai bun film european, la a 16-a ediție a Premiilor Gopo, vor fi difuzate online pe platforma TIFF Unlimited ( unlimited.tiff.ro ), in weekend-ul 8-10 aprilie. Filmele pot fi vizionate gratuit timp de 24 de ore de la momentul difuzarii. Ulterior, unele…

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, anunța ca a inceput o ancheta interna la Teatrul Național din București, asta dupa ce s-a aflat ca s-au distribuit reviste de propaganda pro-Rusia. Romașcanu susține ca așa ceva nu poate fi tolerat intr-o instituție simbol a culturii din Romania. Fii la…

- Declarația președintelui polonez Andrzej Duda, 49 de ani, care a amendat Ungaria pentru ca nu sprijina Ucraina, releva o ruptura tot mai mare intre cei doi foști parteneri de la inceputul razboiului declanșat de Rusia, scrie Bloomberg.Duoa intalnirea cu președintele american Joe Biden, de sambata, de…