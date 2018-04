Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, in statiunea Mamaia, s-a desfasurat cea de-a cincea editie a Maratonului Nisipului, considerata una dintre cele mai ample competitii din Europa ce se desfasoara integral pe nisip.Vremea a tinut cu cei aproximativ 1.600 de sportivi aflati la linia de start. Chiar daca la primele ore ale diminetii…

- Beijingul a confirmat arestarea lui Gui Minhai, un disident din Hong Kong care detine cetatenia suedeza, a declarat un reprezentant al MAE chinez, care a criticat si afirmatiile oficialilor din Suedia in legatura cu acest caz, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Guvernul suedez va incepe anul acesta sa trimita din nou cetatenilor sai un manual despre cum ar trebui sa actioneze in cazul unui conflict armat, la trei decenii dupa ultima publicare a unui asemenea ghid, ce a inceput sa fie difuzat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza agentia EFE.…

- Suedia elaboreaza prima data dupa 30 de ani un ghid ce instruieste populatia cum sa actioneze in caz de razboi. Cu Rusia. Guvernul suedez va incepe anul acesta sa trimita din nou cetatenilor sai un manual despre cum ar trebui sa actioneze in cazul unui conflict armat, la trei decenii dupa ultima publicare…

- Guvernul suedez va incepe anul acesta sa trimita din nou cetatenilor sai un manual despre cum ar trebui sa actioneze in cazul unui conflict armat, la trei decenii dupa ultima publicare a unui asemenea ghid, ce a inceput sa fie difuzat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial,

- Guvernul de la Stockholm va relua dupa 30 de ani elaborarea și distribuirea manualelor despre modul in care cetațenii din Suedia ar trebui sa acționeze in eventualitatea unui razboi. Statul nordic a inceput sa faca acest lucru in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- Guvernul suedez va incepe anul acesta sa trimita din nou cetatenilor sai un manual despre cum ar trebui sa actioneze in cazul unui conflict armat, la trei decenii dupa ultima publicare a unui asemenea ghid, ce a inceput sa fie difuzat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza luni agentia…