Stiri pe aceeasi tema

- Armata bulgara este pregatita sa trimita efective la granita cu Turcia in cazul unui val de migranti, a declarat joi ministrul apararii, Krasimir Karakaceanov, transmite BTA, potrivit Agerpres.Intre 400 si 500 de militari din fortele terestre, fortele speciale si politia militara, si 140 de…

- Armata bulgara este pregatita sa trimita efective la granita cu Turcia in cazul unui val de migranti, a declarat joi ministrul apararii, Krasimir Karakaceanov, transmite BTA. Intre 400 si 500 de militari din fortele terestre, fortele speciale si politia militara, si 140 de echipamente pot ajunge la…

- Un orașel grec de marimea Bragadirului a devenit punctul zero al crizei refugiaților. Este vorba despre Kastanies, localitate aflata la granița cu Turcia, unde mii de migranți au sosit in ultimele zile.Grecia, țara in care mulți conaționali iși petrec vara de vara concediul de odihna e prinsa zilele…

- Uniunea Europeana a trimis marți de urgența la Ankara responsabili pentru a protesta contra deciziei președintelui Erdogan de a lasa cale libera migranților, iar la Atena, pentru a exprima solidaritatea europenilor cu o Grecie confruntata in acest moment cu un aflux imens de migranți la frontierele…

- Poliția greaca de frontiera a împiedicat vineri sute de migranți sa traverseze granița la punctul de trecere din Kastanies, în nord-estul Greciei, în timp ce Bulgaria a trimis jandarmeria la granițele cu Turcia, la câteva ore dupa ce Ankara a anunțat ca va lasa solicitanții de…

- PSD a publicat sambata, pe pagina de Facebook a formatiunii, o lista de masuri luate de ministrul Finantelor, Florin Citu, masuri care in opinia social-democratilor au dus la devalorizarea leului in raport cu euro la un nivel record. „Cand ministrul liberal al #finanțelor... ↘️ este…

- PSD a publicat sambata, pe pagina de Facebook a formatiunii, o lista de masuri luate de ministrul Finantelor, Florin Citu, masuri care in opinia social-democratilor au dus la devalorizarea leului in raport cu euro la un nivel record.„Cand ministrul liberal al #finanțelor... ↘️ este…

- Grecia doreste sa participe la conferinta internationala sub egida ONU dedicata Libiei, prevazuta sa se desfasoare in luna ianuarie, a anuntat premierul Kyriakos Mitsotakis, in contextul cresterii tensiunilor pe dosarul libian intre Atena si Ankara, transmite AFP.