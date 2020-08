Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat vineri la reuniunea extraordinara a Consiliului Afaceri Externe, desfasurata in sistem video-conferinta, in cadrul careia au fost abordate situatia din Mediterana de Est si Belarus. Conform unui comunicat MAE, seful diplomatiei romane si-a exprimat preocuparea fata de violentele din Belarus, in urma alegerilor prezidentiale din 9 august, "evaluand ca fiind inacceptabila degradarea situatiei drepturilor omului in aceasta tara si nerespectarea" standardelor electorale. Ministrul Aurescu "a facut apel la incetarea imediata a violentelor impotriva…