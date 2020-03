Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai putin de 16 judecatori dobrogeni asteapta deciziile de maine ale Consiliului Superior al Magistraturii, in privinta sesiunii de transferuri organizate la nivelul instantelor din tara.In contextul epidemiei de Coronavirus, toti judecatorii ce isi depusesera cererile de transfer au fost rugati…

- Naftali Bennett, ministrul Apararii din Israel, a publicat o inregistrare video in care ofera cel mai important sfat pentru evitarea deceselor provocate de noul coronavirus: izolarea totala a batranilor. Oficial israelian sustine ca epidemia va lua sfarsit abia dupa ce 60-70% din populatie va fi…

- Avertisment dur lansat de președintele Societatii Romane de Epidemiologie. Varful epidemiei de coronavirus va fi inregistrat in Romania cu siguranța dupa sarbatorile de Paște, a declarat, la Marius Tuca Show, prof. dr. Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, conform Mediafax.Citește…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a numit miercuri noul coronavirus un ‘inamic al umanitatii’, in contextul in care peste 8.000 de oameni au murit in intreaga lume de la aparitia lui la sfarsitul lunii decembrie in China, relateaza AFP. ‘Acest…

- Virusul ucigaș din China a inceput sa puna in pericol viețile tuturor, iar vedetele noastre se tem din ce in ce mai tare. Printre cei care au decis sa vorbeasca despre acest subiect se afla Connect-R, care a postat pe rețelele de socializare un mesaj dur la adresa populației!

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat, luni, la Romania TV, ca autoritatile iau masuri pentru a preveni epidemia de coronavirus in Romania, dar a recunoscut ca sunt “sanse foarte mari” ca virusul sa ajunga in tara noastra. Din acest motiv, la Institutul National de Boli Infectioase “Matei…

- Medicul chinez Li Wenliang, care s-a confruntat cu autoritatile pentru ca a lansat un avertisment precoce cu privire la epidemia provocata de noul coronavirus si care s-a infectat, se afla in stare critica vineri, a anuntat Spitalul Central din Wuhan dezmintind informatiile din presa privind moartea…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din China a depasit 8.100 la nivel mondial, fiind mai mare decat numarul total al cazurilor din epidemia SARS, care a avut loc in perioada 2002-2003, punand in pericol cresterea celei de-a doua mari economii la nivel mondial, transmite Reuters potrivit…