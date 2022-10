Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a transmis, miercuri seara, precizari despre decesele provocate de infectille nosocomiale la Targu Mures si Cluj-Napoca, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a cerut in sedinta de guvern informatii despre infecțiile nosocomiale din spitale, informeaza News.ro. Ministerul Sanatații precizeaza…

- Ministerul Sanatații a remis, miercuri, un comunicat in care anunța ca ramane pe deplin responsabil și implicat in controul unui important element al sanatații publice.„Dorim sa aducem lamuriri referitoare la informațiile aparute in presa despre IAAM inregistrate la Cluj-Napoca și Targu Mureș. 1. Targu…

- Focar de infectii intraspitalicesti la Targu Mures. Sase persoane internate la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Clinic Judetean Mures au fost infectate cu mai multe bacterii rezistente la tratament, iar cinci dintre ele au murit. Internarile au fost sistate si au fost incepute procedurile de…

- Este alerta la Spialul Clinic Județean Mureș! Cinci pacienți internați pe Secția de Terapie Intensiva cu antecedente patologice grave s-au infectat cu germeni multirezistenți și au decedat. Secretarul de Stat din Ministerul Sanatații, Dr. Adriana Pistol,

- Adriana Pistol, secretar de stat in Ministerului Sanatatii, a anuntat, sambata, 15 octombrie, intr-o conferinta de presa, ca la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Tg. Mures a fost identificat un focar de infectie intraspitaliceasca, cu 6 cazuri, din care 5 s-au soldat cu deces, relateaza…

- In Romania, infectiile nosocomiale exista, dar lipsesc cu desavarsire. Conform cifrelor, spitalele noastre par sa stea excelent la capitolul infectiilor asociate actului medical. Cifre sub 1% raporteaza si cele mai importante spitale publice din Craiova. Astfel, atat la Spitalul Judetean, cat si la…

- Ministerul Sanatatii lucreaza sa schimbe mentalitati la nivelul spitalelor si sa asigure cadrul organizatoric si profesional care sa permita identificarea si raportarea infectiilor asociate asistentei medicale, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ministrul Alexandru Rafila, precizand ca nu…

