- Mai mulți elevi de la Liceul German din Arad au ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad dupa ce școala fost deratizata. „Ca urmare a evenimentului de la Liceul German, echipajul de cercetare chimica radiologica bacteriologica și nucleara a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad s-a…

- Pompierii si medicii au fost solicitati de urgenta la Resita, joi dimineata, unde doua persoane, mama si fiu, au fost gasite intoxicate, scrie Rtv.net. In urma unui apel 112, primit in jurul orelor 07:47, pompieri din cadrul Detasamentului de Pompieri Resita au intervenit de urgenta pe strada Ciresului…

- Sambata, 04 ianuarie a.c., in jurul orei 15.15, un apelant al numarului unic 112 solicita interventia echipajelor specializate pe strada Vasile Alecsandri, pentru acordarea asistentei medicale de urgenta unui barbat, in varsta de 37 de ani, ranit, conform sesizarii primite, in urma exploziei unei petarde.…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, arata ca in urma evaluarii finale o persoana este ranita mai grav și este transportata la București și 10 sunt ranite ușor, in urma accidentului feroviar din Prahova.Citește și: Lia Olguța Vasilescu citeaza din Basescu: Hai, sa…

- O asistenta medicala din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui a ajuns in stare grava la spital, unde a intrat in coma de gradul IV, si ulterior a fost transferata la Iasi, existand suspiciunea ca ar fi fost agresata de sot. Potrivit conducerii SJU Vaslui, in cursul zilei de joi, 5 decembrie,…

- Șeful ISU Timis, Lucian Mihoc, a declarat luni, dupa ce un bebelus de 9 zile si mama lui, dar si alt copil de 3 ani au murit dupa ce intr-un bloc din Timisoara s-a facut deratizare, ca s-a terminat analiza preliminara a substantelor din bloc si s-au gasit la etajele 3 si 4 urme de subtante neurotoxice.De…

- Victor Costache, ministrul Sanatații a solicitat reprezentanților Direcției de Sanatate Publica Braila sa demareze de urgența o acțiune de control la Spitalul Județean Braila in cazul tinerei de 19 ani care a decedat la o luna dupa ce a nascut, se arata intr-un comunicat remis presei.Echipa…