- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la proiectul de modificare a codurilor penale, ca pana miercuri dimineata va transmite comisiei parlamentare pentru legile justitiei un punct de vedere al ministerului.

- Prima misiune de evaluare din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) din anul 2018 are loc in aceste zile, reprezentantii Ministerului Justitiei avand intalniri cu oficialii europeni in cadrul carora s-a discutat despre stadiul celor 12 recomandari, dar si despre modificarea Codului penal…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende lucrarile in Comisia parlamentara speciala pana la primirea acestui punct de vedere.

- Parcursul legilor Justitiei si modificarea Codurilor penale s-au numarat printre temele discutate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu vice-ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Adam Sambrook. Potrivit unui comunicat al MJ, joi a avut loc, la sediul Ministerului…