Stiri pe aceeasi tema

- In sprijinul intregii societați civile, Ministerul Justiției propune reformarea Registrului Asociațiilor și Fundațiilor, precum și a procedurilor de inregistrare/modificare a actelor lor constitutive. Sub coordonarea...

- Ministerul Justitiei propune reformarea Registrului Asociatiilor si Fundatiilor, precum si a procedurilor de inregistrare/modificare a actelor constitutive ale acestora, una dintre solutii fiind transferul la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Conform unui comunicat al…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu peste 18,4% in primele șase luni Foto: Wikipedia.org RADOR - Numarul de firme dizolvate a crescut cu peste 18,4% în primele șase luni ale anului, la peste 14.200, fata de aproape 12.050 în perioada ianuarie-iunie 2020. Conform datelor…

- 65 de organizații nonguvernamentale au adresat un apel public „liderilor și liderelor politici/-ce sa dea dovada de consecvența și voința politica in asigurarea reprezentarii echitabile a femeilor și a barbaților in toate structurile noului Legislativ și in procesul de formare a Guvernului”.

- Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE) a simplificat procedura de incheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice si a inlocuit obligativitatea prezentarii actului de proprietate cu o declaratie pe propria raspundere. ANRE a aprobat, in sedinta Comitetului de reglementare de miercuri,…

- Cei care discrimineaza femeile care alapteaza in public vor putea fi sancționați, iar amenzile ajung pana la 2.000 de lei. Proiectul de lege a fost votat joi de Camera Deputatillor. Interzicerea in orice mod a alaptarii unui copil in spatiul public sau evacuarea din spatiul public a unei mame care alapteaza…

- Un numar record de firme au fost dizolvate, din varii motive, in primele patru luni ale acestui an, in Romania. Datele confirmate de ONRC atrag atenția asupra situației foarte dificile in care pandemia și restricțiile autoritaților au pus foarte multe afaceri, potrivit playtech Oficiul Național al Registrului…