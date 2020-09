Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa al MEC, prima linie Telverde - 0800672031 - va fi pusa la dispozitia elevilor, studentilor si parintilor, in vederea obtinerii de informatii privind reluarea/desfasurarea procesului instructiv-educativ, in timp ce a doua linie - 0800672032 - va fi destinata reprezentantilor…

- Ministerul Educației și Cercetarii faciliteaza accesul rapid la informații tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar in care se va desfașura activitatea didactica in anul școlar/universitar 2020-2021. Prima linie Telverde – 0800 67 20 31 – va fi pusa la dispoziția…

- "Nicio alta persoana, in afara de copii si personalul unitatii, nu va fi admisa, in afara cazurilor exceptionale, unde este necesara aprobarea conducerii unitatii de invatamant. Masuri speciale vor fi luate pentru admiterea personalului de sprijin in cazul copiilor cu cerinte educationale speciale…

- In contextul pandemiei de coronavirus, Primaria Orașului Cugir pregatește instituțiile de invațamant din localitate astfel incat, indiferent de situație, activitatea școlara sa se poata desfașura in siguranța, iar elevii sa poata avea acces la procesul de invațare. Printr-o rectificare bugetara care…

- Elevii din aproape 800 de instituții de invatamant din Republica Moldova vor reveni in banci de pe 1 septembrie. Parintii si directorii unitatilor de invatamant au ales primul scenariu propus de Ministerul Educatiei, adica prezența in proporție de 100% in salile de

- Mai sunt doar sase saptamani pana cand clopotelul va suna din nou, dar nu se stie in ce conditii. A fost promulgata legea prin care Ministerul Educatiei si Cercetarii asigura elevilor si profesorilor infrastructura ... The post Haos total inainte de inceperea noului an scolar! Cum vor invata elevii,…

- Saptamana aceasta autoritațile municipale vor organiza 4 ședințe cu managerii instituțiilor de invațamant pentru a analiza cele 7 modele propuse de Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii și vor selecta cea mai eficienta varianta pentru instituțiile de invațamant din țara. Anunțul a fost facut…

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, a declarat ca termenul in care cele 250.000 de tablete și laptopuri vor ajunge la elevii care nu au acces la tehnologia necesara desfașurarii orelor online este 10 septembrie. ”Ministerul Educatiei a elaborat caietul de sarcini si acolo avem ca termen…