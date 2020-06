”Programul de promovare a exportului privind participarea operatorilor economici la targuri si expozitii internationale in strainatate, organizarea de misiuni economice in strainatate si realizarea de studii de piata si pe produse”, a informat Ministerul Economiei. Bugetul total aprobat in Legea Bugetului pe anul 2020 pentru Programul de Promovare a Exporturilor pentru cele trei scheme este de 50 milioane de lei. “Programul de Promovare a Exporturilor a ramas, in tot acest timp, important pentru Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Cele trei scheme adoptate au fost concepute…