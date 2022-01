Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Reghin, Mark Endre, a declarat astazi pe pagina personala de Facebook ca in prezența lui Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Compania Naționala de Investiții (CNI) a semnat contractul de execuție cu firma caștigatoare pentru reabilitarea cinematografului Patria din Reghin. De…

- Anul trecut, Primaria Pașcani a fost nevoita sa reia licitația pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a orașului, dupa ce nu s-a prezentat nimeni la procedura sau cei care s-au inscris nu indeplineau condițiile. Acum, municipalitatea a reluat din nou licitația, conform cerințelor Uniunii Europene.…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Sfanta Parascheva va avea un nou pavilion destinat bolnavilor. Este vorba despre Pavilionul 8. Acesta va fi compus din doua tronsoane: A si B. Tronsonul A va fi format din subsol, demisol, parter, trei etaje si va fi conectat cu tronsonul B destinat pacientilor HIV/…

- ”Proiectul a fost introdus in finanțare pe bugetul 2022 prin Compania Naționala de Investiții de catre Consiliul Județean Iași. Viitorul Pavilion 8 este compus din doua tronsoane: A și B. Tronsonul A va fi format din subsol, demisol, parter, trei etaje și va fi conectat cu tronsonul B, destinat pacienților…

- In ședința extraordinara a Consiliului Județean Iași din data de 3 decembrie 2021, consilierii au aprobat hotararea de incheiere a unui act adițional la contractul de administrare pentru imobilele din strada Cuza Voda nr. 29 in care iși desfașoara activitatea Filarmonica Moldova Iași. In 2018, in baza…

- Miercuri guvernul a aprobat construirea unui nou sediu pentru Parchetele de pe langa Judecatorie, Tribunal și Curtea de Apel. Proiectul va fi implementat de Compania Naționala de Investiții (CNI) in urmatorii trei ani. Valoarea totala a investiției ajunge la 94,3 milioane lei, din care construcțiile…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui sediu nou pentru Parchetele de pe langa Judecatoria, Tribunalul și Curtea de Apel din Iași, valoarea totala a investiției fiind estimata la 94,3 milioane lei. Investiția se incadreaza in Strategia de Dezvoltare…

- In ședința ordinara din 29 octombrie, consilierii județeni au aprobat rectificarea bugetului judetului Maramureș pe anul 2021. Astfel, din acest proiect se remarca alocarea sumei de 1.200.000 lei pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap. Mai in detaliu, rectificarea bugetului de…