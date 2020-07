Intr-un raspuns pentru PRESSALERT.ro, Mihai Firica, secretar de stat in Ministerul Culturii, afirma ca instituția este pregatita pentru orice schimbare, cata vreme „aduce plus valoare Timișoarei și Romaniei”. Va reamintim ca autoritațile locale intenționeaza sa preia controlul Asociației Timișoara – Capitala Culturala Europeana 2021, primarul Robu declarandu-se total nemulțumit de direcția in care se indreapta […] Articolul Ministerul Culturii despre situația de la Asociația TM 2021: Susținem varianta pe care timișorenii și toți romanii o agreeaza cel mai bine a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro…