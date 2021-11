Ordinul ministrei Mediului privind cotele de vanatoare a fost publicat in Monitorul Oficial, astfel sezonul de vanatoare 2021-2022 a inceput. Deși in ordinul suspus consultarilor publice la inceputul lunii noiembrie se permitea doar vanatul la iepure de camp, fazan, porumbel gulerat și mistreț, in cel publicat in monitorul official se regasesc și gaștele și rațele. Experta de mediu Silvia Ursul considera ca permiterea vanatorii la rațe și gaște ar fi o cedare a Ministerului in fața presiunii vanatorilor, informeaza ecopresa.md .