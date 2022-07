Minelli revine cu o colaborare surpriză pentru noul single – Deep Sea Minelli, artistul fenomen al momentului, colaboreaza pentru prima data cu unul dintre cei mai cunoscuți DJi internaționali ai momentului, R3HAB pentru noul single – Deep Sea. Fiind o colaborare atat de speciala, și momentul in care s-a facut publica colaborarea dintre cei doi a fost unul special. In prima seara a festivalului ce a dat drumul distracției pentru vara aceasta, la finalului set-ului pe care l-a avut R3HAB pe Mainstage la SAGA, Minelli s-a alaturat cu un performance live al noului single, in fața a peste 20.000 de oameni. „Sunt fan Minelli de ceva timp și am fost foarte fericit pentru… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

