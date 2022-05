Stiri pe aceeasi tema

- Oleg Tinkov, in varsta de 54 de ani, era unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri proveniți din Rusia. Asta pana cand a avut curajul sa critice razboiul dus de Vladmir Putin in Ucraina.Oleg Y. Tinkov avea o avere de peste noua milioane de dolari in luna noiembrie a anului trecut, fiind considerat…

- Oleg Tinkov, fondatorul uneia dintre cele mai mari banci din Rusia, a denunțat duminica regimul condus de președintele rus Vladimir Putin, despre care spune ca a ajuns la un ”nivel catastrofal”, in primul sau interviu de la inceputul invaziei in Ucraina, acordat pentru New York Times.„Mi-am dat seama…

- Rusia planuieste un referendum in orasul sudic Herson din Ucraina, menit sa justifice ocupatia, potrivit ultimului raport al Ministerului Apararii din Marea Britanie, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Armata rusa a afirmat ca a preluat joi controlul asupra orașului ucrainean Izium, a anunțat agentia de presa a statului, RIA-Novosti, citand Ministerul rus al Apararii. Ucraina neaga informația.

- Gigantul alimentar Nestle suspenda, printre altele, activitatea marcilor KitKat si Nesquik in Rusia, dupa criticile pe care le-a adus la sfarsitul saptamanii trecute presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la legaturile companiei alimentare cu Rusia, relateaza CNN, citat de News.ro . ”In…

- Banca centrala a Rusiei a inasprit drastic restricțiile valutare pentru cetațeni. Astfel, bancile comerciale nu mai au voie sa vanda clienților valuta forte, precum dolari sau euro, pana in luna septembrie. Totodata, a fost plafonata suma pe care clienții o pot retrage din depozitele lor in valuta,…

- Gruparea de hackeri Anonymous susține ca a intrerupt programele tv de stat din Rusia pentru a transmite imagini cu razboiul din Ucraina. Intr-o postare pe Twitter, Anonymous a anunțat ca a piratat posturi precum Russia 24, Channel One și Moscow 24, pe langa serviciile rusești de streaming Wink și Ivi.…

- Roman Abramovich, la cererea parții ucrainene, se afla in Belarus pentru a ajuta la negocierile de pace dintre Rusia si Ucraina. Publicatia The Jerusalem Post scrie ca miliardarul rus cu pasaport israelian a fost „solicitat de Ucraina sa ajute la negocieri si a calatorit in Belarus, pentru a participa…