Secretarul de stat american, Mike Pompeo, nu a exclus miercuri posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa fie invitat la un summit largit al G7, subliniind totodata ca trateaza cu toata seriozitatea activitatile Moscovei in Afganistan, informeaza AFP.



"Presedintele este cel care decide daca vrea sa-l invite la un summit sau nu", a declarat Pompeo in timpul unei conferinte de presa, in conditiile in care Donald Trump a fost criticat pentru intentia sa de a-l invita pe Vladimir Putin la acest summit al tarilor industrializate, chiar daca Moscova este acuzata ca a acordat prime…