- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a recunoscut joi ca exista in continuare un ''risc'' sa nu se ajunga la pace in Peninsula Coreeana, la doua zile dupa summitul istoric dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump din Singapore, relateaza AFP.…

- Fosta stea a baschetului american Dennis Rodman a descris intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un drept "o zi mare", intr-un interviu acordat marti CNN si citat de DPA. "Astazi este o zi mare pentru toata lumea, Singapore, Tokyo, China, este o zi mare",…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca liderul nord-coreean Kim Jong-Un, cu care s-a intalnit de doua ori, i-a confirmat personal ca este pregatit sa denuclearizeze Coreea de de Nord, informeaza site-ul postului CNBC.Presa din Costa Rica anunța ce vor face autoritațile din țara…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a salutat joi discutii 'substantiale' purtate cu generalul Kim Yong Chol, considerat mana dreapta a lui Kim Jong-Un, in vederea unui summit istoric intre presedintele SUA, Donald Trump, si liderul nord-coreean, informeaza AFP. 'Discutii…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in s-au angajat duminica, intr-o convorbire telefonica, sa ''colaboreze strans'' la succesul viitorului summit intre Washington si Phenian, dupa amenintarile acestuia din urma ca va anula intalnirea, transmite AFP, potrivit Agerpres.…

- La sfarșitul saptamanii trecute, președintele american a anunțat ca data și locul summitului cu liderul nord-corean, Kim Jong Un, au fost stabilite și vor fi anunțate in curand. “Avem acum o data. Și avem un loc. Le vom anunța in curand”, a spus acesta. Intalnirea urmeaza sa aiba loc in Singapore, potrivit…

- Ales de presedintele american Donald Trump pentru a deveni viitorul sau secretar de stat, seful CIA, Mike Pompeo, se confrunta cu o serie de dificultati in a obtine aprobarea indispensabila din partea Senatului SUA pentru numirea sa, informeaza joi AFP, conform agerpres.ro. Comisia pentru afaceri…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca Mike Pompeo, directorul CIA si viitorul secretar de Stat american, s-a intalnit saptamana trecuta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza Reuters potrivit News.ro . ”Mike Pompeo s-a intalnit cu Kim Jong Un in Coreea de Nord saptamana trecuta.…