Stiri pe aceeasi tema

Fotbalistul roman Razvan Marin, care a jucat in ultimii doi ani la Cagliari, retrogradata in sezonul trecut in Serie B, ramane in Italia, la echipa de prima divizie Empoli, a anuntat marti noul sau club, potrivit Agerpres.

Fotbalistul nigerian Christian Irobiso a semnat cu FC Petrolul Ploiesti un contract valabil pentru urmatoarele doua stagiuni, noteaza news.ro.

Fotbalistul sarb Aleksandar Kolarov, fundasul echipei italiene de fotbal Inter Milano, si-a anuntat duminica, prin intermediul unei scrisori, retragerea din activitate la varsta de 36 de ani, informeaza cotidianul L'Equipe.

Insula Pastelui se va redeschide vizitatorilor incepand cu 1 august. Guvernul chilian a restrictionat accesul turistilor la inceputul pandemiei de COVID-19. Insula din Pacific reprezinta una dintre cele mai mari atractii turistice din Chile.

Internationalul din RD Congo Jody Lukoki, care si-a inceput cariera de senior la Ajax Amsterdam, a murit la varsta de 29 de ani, informeaza BBC, informeaza BBC.

Antrenorul echipei Inter Milano, Simone Inzaghi, a aratat intelegere fata de portarul roman Ionut Radu, a carui gafa a adus victoria echipei Bologna cu 2-1, miercuri seara, intr-un meci din etapa a 20-a a primei ligi italiene de fotbal, conform Agerpres.

Fotbalistul roman Claudiu Bumba a marcat golul prin care Kisvarda FC a invins-o pe Debreceni VSC cu scorul de 1-0, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 29-a a primei ligi maghiare, potrivit Agerpres.