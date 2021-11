Mii de migranți s-au adunat la granița cu Polonia, Varșovia se teme de o escaladare a violențelor Polonia a fost îngrijorata luni de o escaladare a lucrurilor la granița sa cu Belarus, unde mii de migranți sunt adunați forțând trecerea, Occidentul denunțând o tactica &"inacceptabila&" a Balarusului, potrivit AFP.

&"Forțele Ministerului de Interne și militarii au reușit sa opreasca prima încercare de trecere în masa a graniței&", a asigurat ministrul polonez al Apararii pe Twitter.

"Migrantii au înfiintat o tabara în vecinatatea Kuznicai. Sunt paziti în permanenta de serviciile din Belarus", a adaugat el.

Poliția de frontiera… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

