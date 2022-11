Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) a solicitat suplimentarea numarului de locuri la rezidențiat pentru specializarea Medicina de familie. Acest lucru este necesar pentru ca in urmatorii 5 ani aproximativ 3.000 de medici de familie vor atinge varsta de pensionare, susține CMR, potrivit Mediafax.…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) solicita suplimentarea numarului de locuri la rezidentiat aferente specialitatii de medicina de familie, argumentand ca acele 321 de locuri scoase la concurs in acest an sunt insuficiente in conditiile in care, in urmatorii cinci ani, circa 3.000 de medici ar ajunge…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a declarat miercuri, la Antena 3, dupa plangerea depusa la DNA pe numele sau, in care deputatul USR Emanuel Ungureanu il acuza ca nu a emis norme la legea privind combaterea infecțiilor nosocomiale, ca el „iși vede de treaba”. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca a militat pentru majotatea sumei alocate pentru masa pacientilor din Romania, de la 11 lei, la 22 de lei, la fel cum primeau si refugiatii din Ucraina. Rafila a mentionat ca este foarte dificil pentru Ministerul Sanatatii sa controleze daca intr-adevar…

- Un grup de lucru guvernamental se preocupa de gasirea unui mod de calcul al pretului care "sa nu descurajeze prezenta pe piata a medicamentelor generice", a declarat, vineri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis, luni, studentilor de la Universitatea de Medicina si Farmacie ”Carol Davila” sa nu uite de interactiunea cu pacientul, precizand ca oamenii au nevoie de empatie. El le-a mai recomandat viitorilor medici trebuie sa incerce sa isi desfasoare activitatea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a explicat ca intotdeauna l-a ”laudat” pe seful DSU, Raed Arafat, dar ca,dupa parerea sa, medicina de urgenta ar trebui sa fie coordonata de Ministerul Sanatatii, informeaza News.ro. Intrebat duminica seara, la Antena 3, daca este in regula cu Raed Arafat, ministrul…

- La Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) "Iuliu Hatiegannu" din Cluj-Napoca a fost lansat, miercuri, procesul de elaborare a Strategiei Nationale pentru Combaterea Bolilor Cerebrovasculare, eveniment care a fost prezidat de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, relateaza Agerpres. Fii…