- La COP26 de la Glasgow, tranziția energetica și eliminarea combustibililor fosili au fost in centrul dezbaterilor. Problemele sectorului agricol au fost mult mai puțin prezente in discuțiile decidenților la aceasta reuniune. Cu toate acestea, creșterea prețurilor la produsele agricole reamintește cat…

- Aproape 300 de membri ai Sindicatului Liber Alum din combinatul de alumina din orasul Tulcea au protestat, miercuri dupa amiaza, 5 ianuarie, timp de aproape o ora, in curtea unitatii, nemultumiti de cresterea pretului energiei electrice.Acestia au anuntat ca saptamana viitoare va fi organizat un nou…

- Presedintele organizatiei sindicale, Andrian Darie, a declarat, pentru AGERPRES, ca unitatea tulceana a inceput procesul de reducere a capacitatii de productie.El si-a exprimat nemultumirea din cauza faptului ca marii consumatori de energie din tara nu au acces la surse cu un pret convenabil, pe baza…

- Romania a inregistrat un deficit in comertul cu produse agroalimentare de 758,6 milioane de euro in primele noua luni ale anului 2021, in scadere cu aproape 40% fata de aceeasi perioada din 2020, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), conform Agerpres.…

- Clubul Fermierilor Romani extinde serviciile de consultanta pe care le ofera membrilor sai si lanseaza in premiera pe piata din Romania servicii de consultanta si consiliere privind utilajele agricole, pentru a veni in sprijinul fermierilor.

- Aproape 15.000 de fermieri au incasat subvențiile in avans pentru campania din aceasta toamna. Banii au ajuns mai rapid in cazul agricultorilor care aveau cont in Trezorerie. Astfel, potrivit Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau, din totalul de 15.697 de cereri eligibile…

- Biroul Național de Statistica informeaza ca indicele prețurilor producatorului (prețurile medii de vanzare de catre intreprinderile agricole) la produsele agricole in ianuarie–septembrie 2021 fața de perioada respectiva a anului 2020 a constituit 117,9%.

- Subvențiile solicitate de producatorii agricoli pentru anul curent constituie in prezent 1,3 miliarde de lei, cu 18% mai mult fața de anul precedent. Numarul de cereri depuse s-a majorat cu 1 030, la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenții și Plați pentru Agricultura (AIPA) fiind depuse…