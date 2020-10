Șansele lui Mihail Neamțu de a impune o a treia funcție de viceprimar al Capitalei special pentru el sunt practic nule. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat pentru Libertatea ca protocolul e clar: sunt doua funcții, una deținuta de PNL și cealalta de USR PLUS. Eugen Tomac, liderul PMP, spune și el ca nu va condiționa o alianța in Consiliul General de cooptarea in conducerea primariei a lui Mihail Neamțu.In ultimele doua zile, Mihail Neamțu a facut mai multe declarații in care spunea ca este susținut de PMP pentru o funcție de viceprimar al Capitalei. Intr-un interviu pentru Libertatea declara…