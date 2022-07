Stiri pe aceeasi tema

- Noi explozii sambata dimineața. Vladimir Putin are acum o noua ținta, dupa atacul puternic de ieri de la Odesa. Explozii puternice au zguduit orașul ucrainean Nikolaev sambata dimineața devreme, a declarat primarul, la o zi dupa ce autoritațile au anunțat ca cel puțin 21 de persoane au fost ucise cand…

- Jurnalistul rus Dmitri Muratov, redactor-sef al ziarului de investigatie independent Novaia Gazeta, si-a vandut luni la licitatie medalia Premiului Nobel pentru Pace pentru 103,5 milioane de dolari in beneficiul copiilor stramutati in urma conflictului din Ucraina, informeaza AFP. Suma acestei vanzari,…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți, 17 mai, ca este imposibil ca unele state europene sa renunțe rapid la petrolul rusesc, așa cum propune Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Potrivit liderului de la Kremlin, țarile blocului comunitar vor ajunge, prin renunțarea la importurile de țiței…

- Publicația italiana citeaza surse apropiate Kremlinului, dar si informații distribuite pe Telegram de un fost colonel din aparatul de securitate rus, conform carora liderul rus Vladimir Putin a fost operat de urgența la Moscova. Conform publicației italiene La Stampa, Putin este bolnav de cancer iar…

- Vladimir Putin a fost „socat" sa descopere ca iubita sa gimnasta este din nou insarcinata, sustin surse pentru canalul de stiri rus Telegram -General SVR. Liderul rus, in varsta de 69 de ani, ar fi fost intr-o relatie secreta cu medaliata olimpica cu aur Alina Kabaeva, in varsta de 38 de ani, din 2008.…

- Jurnalistul rus Alexander Nevzorov a trimis guvernul rus „in fund” pentru ca l-a recunoscut ca agent strain. Opozicianul a remarcat ca nu-i pasa ce nume i se va da și a mai declarat ca Federația Rusa va pierde oricum razboiul. A publicat postarea corespunzatoare pe canalul personal Telegram . Adaugam…

- Stranepoata fostului lider sovietic, Nikita Hrusciov, a avertizat ca Rusia ar putea fi pregatita sa foloseasca arme nucleare in Ucraina. Nina Hrusciova, profesor de afaceri internationale in SUA, a declarat pentru BBC ca ea crede ca presedintele rus Vladimir Putin va face in cele din urma tot ce este…

- Liderul cecen, Ramzan Kadirov, a anuntat, intr-o postare pe Telegram, ca peste 1.000 de puscasi marini ucraineni s-au predat in orasul Mariupol, asediat de fortele ruse, si le-a cerut capitularea militarilor ucraineni ramasi in combinatul siderurgic Azovstal, relateaza miercuri Reuters, potrivit Agerpres.Televiziunea…