Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia este un prieten bun pentru creșterea profitului companiilor daca este utilizata corespunzator, mai ales prin programe speciale precum un software pontaj sau soft salarii. Exista multe sarcini administrative care consuma foarte mult și energie. Acestea pot fi folosite mai optim pentru a crea…

- Elevii ar putea face cursuri de programare și tehnologia informației la liceu. Asta propune Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii pentru elevii de liceu. Orele ar putea fi facute atat in liceele teoretice, cat și in invațamantul profesional și tehnic. Reprezentanții Asociației spun…

- Un adolescent de 18 ani, din comuna Banca, a fost gasit spanzurat, in aceasta dupa amiaza, in spatele Liceului „Mihai Eminescu”, pe un poligon al armatei. La fața locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanța și, in ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, baiatul…

- Feli lanseaza „Vantulbate”,o piesadespre iubirea șifamiliaei de astazi,carepoate fioglindatuturor poveștilorde dragoste traitede orice indragostitimplinit.Cea de-a opta felie dinjurnalul muzical #Felidinpoveste, „Vantul bate” a fost compusade Feli, lastudiourile HaHaHa Production, intr-o seara ploiasa,…

- Presa din Iran a încercat, anterior asasinarii sale, sa minimalizeze importanța lui Fakhrizadeh, prezentându-l drept un savant și cercetator implicat în dezvoltarea unui prototip de test local pentru Covid-19. Însa Fakhrizadeh era însoțit constant de mai multe garzi de…

- AMD a anunțat lansarea noului accelerator AMD Instinct MI100 – cel mai rapid GPU HPC din lume și primul GPU pentru server x86 care depașește bariera de performanța a celor 10 teraflops (FP64). Fiind suportat de HPE și Supermicro, acceleratoarele MI100, in combinație cu procesoare AMD EPYC și platforma…

- Consilierul județean Mihai Ritivoiu, candidat din partea PSD Timiș pentru Camera Deputaților, considera ca partidul din care face parte are o șansa importanta de a reconstrui in urmatorii ani. „Paradoxul PSD-ului este ca in ciuda unor guvernari cu rezultate bune, economice in primul rand, de-a lungul…

- Miliardarul american Bill Gates a vorbit in timpul unei conferințe a cotidianului The New York Times despre teoriile conspirative care s-au propagat odata cu izbucnirea pandemiei de coronavirus, scrie digi24.ro .