- Arnold Schwarzenegger s-a vaccinat impotriva COVID-19 și a postat pe rețelele de socializare un video din momentul imunizarii. Actorul și-a indemnat urmaritorii sa-i urmeze exemplul. Arnold Schwarzenegger, in varsta de 73 de ani, a mers sa-și faca vaccinul impotriva COVID-19 și a impartașit cu fanii…

- Președintele Klaus Iohannis (61 de ani) a fost vaccinat impotriva Covid-19, astazi, la Spitalul Militar din București. Momentul a marcat startul celei de-a doua etape de vaccinare, dedicata persoanelor cu grad ridicat de risc. Romania incepe asta faza secunda a vaccinari impotriva Covid-19, cea dedicata…

- Primarul comunei Alexandru Odobescu, Niculae Eremia, a sarit randul si s-a vaccinat impotriva COVID-19, desi Romania este inca in prima etapa a campaniei, in care se imunizeaza numai cadrele medicale. Acesta a postat pe Facebook o fotografie din momentul vaccinarii, cu mesajul „Responsabilitate! Prima…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca, pentru a marca debutul etapei a doua a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, se va vaccina maine, public, potrivit Hotnews. Intrebat daca considera ca faptul ca pana acum niciun lider politic din Romania nu s-a vaccinat sporește neincrederea populației,…

- Sorin Rugina, fost manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța și actual coordonator al campaniei de vaccinare anti-COVID, este primul constanțean care a fost vaccinat impotriva coronavirusului. Rugina, recunoscut la nivel național pentru experiența in tratarea bolilor infecțioase tropicale,…

- Moment istoric pentru Romania și Uniunea Europeana. Dupa un an de lupta cu noul coronavirus, astazi a inceput campania de vaccinare. La ora 9:00 s-a dat startul imunizarii in București, iar o ora mai tarziu in toata țara. Primul roman care a primit o doza din acest ser este o asistenta de la Institutul…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva Covid-19, col. dr. Valeriu Gheorghita, a fost intrebat, la Digi 24, daca presedintele Klaus Iohannis si-a aratat disponibilitatea de a fi vaccinat intre primii romani. Klaus Iohannis s-a oferit sa fie primul…

- Simona Gherghe susține ca este pregatita sa faca vaccinul anti-COVID, pentru a se reintoarce cat mai repede la normalitatea pe care o știam cu toții. Simona Gherghe, mama a doi copii, este pro-vaccinare și a susținut asta in repetate randuri de-a lungul timpului. Este convinsa cat este de important…