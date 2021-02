„Mihai Eminescu”, altfel

Stiri pe aceeasi tema

- Ferma de oi a unui gospodar din zona comunei Vultureni a fost, pur și simplu, decimata de o haita flamanda de lupi. Evenimentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, la o ferma amplasata la marginea satului. Vestea a fost aflata abia dimineața, cand ciobanul tocmit de proprietar sa aiba grija…

- Spectacolul „Tiadora”, o monodrama cu Eliza Noemi Judeu, se va juca pentru publicul bacauan in zilele de 12 și 14 februarie 2021, de la ora 18. Spectacolul ar fi trebuit sa aiba premiera pe 1 noiembrie 2020, insa, din cauza contextului epidemiologic, la acel moment, reprezentanțiile cu public erau interzise.…

- Conducerea CS BRONX POWERLIFTING CLUB Bacau s-a intalnit, zilele acestea, cu noul ministru al Tineretului și Sportului, Eduard Novak, pentru a discuta cele mai noi proiecte ale clubului sportiv, prin care se urmaresc dezvoltarea oportunitaților pentru sportivii locali ce aparțin unor categorii sociale…

- Sute de actuali ori foști salariați și-au reclamat anul trecut angajatorul, acuzandu-l ca le-a incalcat drepturi esențiale din Codul Muncii. Mai exact, pe parcursul anului 2020, la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau au fost depuse nu mai puțin de 585 sesizari, la adresa unui numar similar…

- In 12 ani de activitate, CLUBUL SPORTIV NAUTICA BACAU a urmarit dezvoltarea sportului de masa, inițierea copiilor, adolescenților și chiar a adulților in tainele inotului urmand ca, mai apoi, lucrul bine facut sa dea roade și in cadrul sportului de performanța, sportivii noștri reușind sa se claseze…

- In seara de ajun de Moș Nicolae, indragita artista Maria Șalaru, profesora de canto popular la Școala de Arta și Meserii din Bacau, impreuna cu o parte din elevii ei, au adus bucurie in sufletele iubitorilor de gen prin lansarea unor videoclipuri filmate cu ceva timp in urma. Despre acest eveniment,…

- Asa ii scria Nicolae Labis lui Valeriu Bogdanet, sub prima fotografie pe care i-a facut-o acesta la Falticeni, in iulie 1949. Autograful celui ce ne-a lasat „Moartea caprioarei”, alaturi de alte cateva plicuri primite de profesorul bacauan, dar si de scrisori trimise de profesorul lor comun de la Colegiul…

- In urma participarii la Concursul local de proiecte de tineret, Asociația BronxPeople a reușit sa implementeze proiectul ,,Eul Digital”, cofinanțat de DJST Bacau, care a urmarit dobandirea de competențe digitale necesare tinerilor in procesul de invațare non-formala, adaptate la contextul actual. In…