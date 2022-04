Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a organizat, in data de 27 aprilie, conferinta de presa „Noul Proiect de lege al Camerelor de Comert din Romania – Catalogul Firmelor – promovare si internationalizare a companiilor romanesti”, avand in vedere necesitatea actualizarii legii 335/2007 si importanta acestora pentru dezvoltarea mediului de afaceri din Romania. Una dintre modificarile din proiectul de lege are in vedere includerea tuturor antreprenorilor din Romania intr-un catalog al firmelor cu scopul de a genera vizibilitate si oportunitati reale de promovare si internationalizare,…