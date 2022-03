Mihai Chirica a mers in Ucraina pentru a duce ajutoarele donate de ieseni

Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica a fost astazi in Ucraina impreuna cu 5 camioane ale ISU Iasi incarcate cu ajutoarele donate de ieseni. Acesta a fost insotit de viceprimarul municipiului Iasi, Daniel Juravle si de preotul Dan Damaschin. „Dragi ieșeni, am trecut de Vama Siret și m-am intalnit pe teritoriul Ucrainei cu primarul orașului infrațit Cernauți, domnul Roman Klichuk, in grija caruia am incredințat produsele donate de dumneavoastra in cadrul campaniei umanitare „Ajutoare pentru refugiații din Ucraina”. Am plecat de dimineața din Iași, cu cinci autospeciale ale Inspectoratului pentru…