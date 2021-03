Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Maia Sandu a participat marti, 2 martie, la evenimentul de comemorare a eroilor cazuti in razboiul de pe Nistru din 1992. In cadrul unui discurs, seful statului a declarat ca in acel conflict armat „am pierdut vieti omenesti, am pierdut linistea din familii, am platit si continuam sa platim…

- Firma miniera Vale din Brazilia a ajuns la un acord privind despagubiri de sapte miliarde de dolari pentru victimele prabusirii barajului din Brumadinho, în urma careia au murit cel putin 259 de oameni, transmite vineri dpa, preluata de Agerpres.Revarsarea catastrofala a circa 12 milioane…

- Trei barbati au fost arestati preventiv dupa ce au lovit cu batele si cu un topor in cap un barbat, pe fiul sau si pe concubina acestuia, fapta avand loc intr-o localitate din judetul Constanta. Victimele au fost transportate la spital si au nevoie de ingrijiri medicale de la zece zile la aproape…

- Mihai Albu a fost dat in judecata, din nou, de fosta lui soție. Designer-ului i se aduc acuzații grave, iar fosta partenera de viața a cerut și un ordin de protecție impotriva lui, simțindu-se amenințata de acesta.

- Potrivit autoritaților, in total, pana astazi, 16.410 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.In intervalul 06.01.2021 (10:00) – 07.01.2021 (10:00) au fost raportate 111 decese (80 barbați și 31 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din…

- Accident rutier intre un autoturism si un scuterIn urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in satul Mosneni din judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier intre un autoturism si un scuter, pe strada Principala…

- Mihai Albu a recurs la un strigat de disperare pe rețelele de socializare, dupa ce nu a reușit, din nou, sa iși vada fiica la final de saptamana. Designer-ul este revoltat ca nu i se respecta timpul alocat lui și copilului sau.