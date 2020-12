Stiri pe aceeasi tema

- O noua structura permanenta si 'inchisa' va fi construita pana la vara viitoare pe insula Lesbos pentru a inlocui tabara Moria, care a ars in septembrie, a anuntat luni ministrul grec pentru problema migratiei, Notis Mitarakis, transmite AFP, potrivit Agerpres.De asemenea, au fost contactate…

- Dupa incendiul care a distrus recent tabara Moria, de pe insula Lesbos, Franța a decis sa primeasca in total 500 de migranți minori care au ramas fara adapost, relateaza Agerpres.”Franta si-aluat deja un angajament precis de a primi 350 de minori si ne vom lua un nouangajament pentru 150 de minori suplimentari.…

- Treisprezece persoane au fost arestate pe insula greaca Samos dupa un incendiu care a amenintat o tabara de migranti, a anuntat politia miercuri, la citeva zile dupa devastatoarele incendii ce au distrus cea mai mare tabara de migranti din Europa, tabara Moria de pe insula Lesbos, informeaza AFP. "Anchetam…

- Treisprezece persoane au fost arestate pe insula greaca Samos dupa un incendiu care a amenintat o tabara de migranti, a anuntat politia miercuri, la câteva zile dupa devastatoarele incendii ce au distrus cea mai mare tabara de migranti din Europa, tabara Moria de pe insula Lesbos, informeaza AFP.…

- Guvernul grec afirma ca tabara de refugiați Moria de pe insula elena Lesbos a fost incendiata de catre migranți, relateaza AFP și Ekathimerini.„Tabara din Moria a fost incendiata de refugiați și migranți care doreau sa șantajeze guvernul sa îi transfere rapid de pe insula”…

- Grecia va construi un centru permanent pentru migranti in insula Lesbos care va inlocui tabara de refugiati supraaglomerata ce a fost distrusa in aceasta insula de un incendiu, a anuntat duminica premierul grec Kyriakos Mitsotakis, care a cerut totodata o implicare europeana sporita in activitatea…

- Un nou incendiu s-a declansat miercuri seara la Moria, cea mai mare tabara de migranti din Grecia de pe insula Lesbos, la 24 de ore dupa incendiul de proportii care a distrus o mare parte a acestui centru, relateaza AFP potrivit Agerpres. Incendiul a izbucnit intr-o parte a taberei care nu a fost…

- Tabara de migranti Moria, de pe insula greceasca Lesbos, a fost evacuata partial dupa ce un incendiu s-a declansat miercuri in zori, au anuntat pompierii eleni, scriu AFP si dpa. ‘Focuri razlete pe terenul din jurul taberei, dar si in interiorul structurii‘, potrivit pompierilor, au condus la evacuarea…