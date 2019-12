Stiri pe aceeasi tema

- Ieri a inceput montarea grinzilor de beton. Daca nu apar probleme, de la finalul anului locuitorii din zona nu vor mai face un ocol de 40 km! Inceputa in toamna anului trecut, constructia noului pod de peste raul Olt, dintre localitatile Comana si Crihalma, a ajuns in etapa montarii grinzilor…

- Circulatia pe podul Straulesti a fost redeschisa, joi, dupa finalizarea lucrarilor de consolidare si reabilitare desfasurate de Primaria Capitalei, prin Administratia Strazilor si Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti. Lucrarile incepusera in octombrie anul trecut.

- Bugetul pentru lucrarile de refacere a Institutului de Cardiologie de la Iasi a fost asigurat integral inca din luna mai a anului trecut, a spus astazi la Iasi ministrul demis al sanatatii Sorina Pintea. Ea adaugat ca din fondul de rezerva aflat la dispozitia ministerului au fost alocati 10 milioane…

- In urma deplasarii in teren, pe strazile destinate modernizarii din Municipiului Sebeș, primarul Dorin Nistor și-a exprimat nemulțumirea fața de stadiul in care se deruleaza lucrarile pe strada Unirii din Petrești, existand o serie de probleme pe care le-a discutat direct cu constructorul. Acesta s-a…

- Ministerul de Justitie se chinuie de peste 20 de ani sa termine constructia unei cladiri unde sa functioneze in conditii decente Curtea de Apel Ploiesti si Tribunalul Prahova. Lucrarile la Palatul Justitiei din Ploiesti au inceput in anul 1996, dar proiectul este departe de a fi finalizat.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat astazi lucrarile care se executa pe tronsonul Malini-Slatina-Gainești. Gheorghe Flutur a spus ca dupa ce in primavara instituția pe care o conduce a reabilitat din resurse proprii tronsonul aflat pe teritoriul comunei Malini, in…

- Lucrarile de modernizare a fostului cinematograf de pe Bulevardul Grivitei au intrat pe ultima suta de metri. In luna decembrie, se vor putea desfasura evenimente culturale organizate de scoli, in noul Centru Cultural Modern! Incepute in luna iulie a anului trecut, lucrarile de modernizare…

- Societatea de Transport București nu a improvizat și stații pentru calatorii care circula cu tramvaiele 7, 11 și 25, așa ca oamenii sunt nevoiți sa coboare pe gramezi de pamant, in noroi și resturi de beton, de unde nu pot traversa decat neregulamentar. Imaginile spun totul: stația Progresul de pe linia…